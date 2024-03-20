Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Vali Özkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticileri ile yaşlılar ile birlikte yaptıkları el sanatları sergisini de gezerek, yapmış oldukları bu güzel çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Vali Özkan burada yaptığı açıklamada, “Yaşlılık, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Yaşlılarımız, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran, gelenek ve göreneklerimizin, milli ve manevi değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli hazinelerimizdir. Yaşlılarımızın deneyim ve birikimlerini paylaşmalı, onların yaşama etkin bir şekilde katılmalarına imkân verilmeli, toplumumuz için ne kadar değerli olduklarını hissettirerek yaşama sevinçlerini kaybettirmeden, kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamalıyız. Yaşlılarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürürken, hepimizin birer yaşlı adayı olduğunu unutmadan, sevgi-saygı ve hoşgörüyü elden bırakmamalıyız. 18-24 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yaşlılara Saygı Haftası toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının aranması, kamuoyunun konuya ilgi, duyarlılık ve katılımlarının sağlanması açısından önemlidir. Yaşlı hizmetlerini yaygınlaştırmak, hizmet kalitesini artırmak, kimseye muhtaç olmadan huzurlu ve mutlu bir ömür sürmelerini sağlamak, yeni alternatif hizmetleri geliştirmek öncelikli hedefimizdir” ifadelerini kullandı.