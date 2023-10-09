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Aksoy, “Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için başlatılmış olan projeyi destek olan başta okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ediyor, sevgili öğrencilere katkı sunmasını diliyorum” dedi.

Projenin amacı ile alakalı bilgi veren Aksoy şunları söyledi: “İlçemiz okullarında öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerinin yanında ifade etme becerilerinin ve hayal güçlerinin geliştirilmesi, geleceğimizin aydınlığı olan genç nesillerimiz olan öğrencilerimizin daha aktif ve yaratıcı düşünmelerini sağlamak amacıyla 03 Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm okullarımızda 'Kadışehri Okuyor Projesi' başlatılmıştır.” (Yasin Nazım Kayhan)