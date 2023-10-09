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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yapacağı Kabine toplantısı büyük bir ilgiyle bekleniyor. Özellikle milyonlarca emekli, Erdoğan'ın emekli maaşlarına ilişkin müjdeyi duymak için sabırsızlanıyor.

Bugün (9 Ekim) gerçekleşecek olan Kabine toplantısı, Beştepe'de gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilecek. Bu toplantıda emekli maaşlarına ilişkin önemli düzenlemelerin son şeklinin verilmesi bekleniyor. Detaylar, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kabine toplantısında, Bağ-Kur'lular için emeklilik prim günü gereksinimleri de ele alınacak. 9.000 prim günü ile emekli olan Bağ-Kur'lular için 7.200 prim günü seçeneği masada yer alacak. Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Bağ-Kur'lular için 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğacak.

ORTA VADELİ PROGRAM ÖNGÖRÜLERİNE GÖRE, YENİ MAAŞLAR DA AÇIKLANACAK:

En düşük memur maaşı: 32.906,61 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 14.762,25 TL

Memur eş yardımı: 1.731,90 TL

Memur çocuk yardımı (0-6 yaş): 380,97 TL

Memur çocuk yardımı (6 yaş üstü): 190,49 TL

Kıdem tazminatı tavanı: 35.107,90 TL

65 yaş aylığı: 3.509,77 TL

Evde bakım desteği: 7.619,34 TL

Kronik hastalık yardımı: 7.619,34 TL

Engelli yakını aylığı: 2.801,75 TL

%40-69 arası engelli aylığı: 2.801,75 TL

%70 ve üstü engelli aylığı: 4.202,61 TL