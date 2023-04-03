Bozok Üniversitesi tarafından Otizm Farkındalık Günü’nde açıklama paylaşılarak “Otizm eksiklik değil, farklılıktır” denildi.

“FARKINDALIK ARTMALI”

Bozok Üniversitesi tarafından paylaşılan açıklamada otizm hakkında, “Otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu bir kez daha hatırlatmak ya da var olan farkındalığı arttırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bütün Dünya'da çeşitli etkinliklerin yapıldığı gündür. Birleşmiş Milletler, otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan'ı Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan etti. 2008'den beri her yıl 2 Nisan'da başlayan Otizm Farkındalık Ayı çerçevesinde tüm dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.

“KAYNAĞI NÖROLOJİK”

Otizmin yaşam boyu süren gelişimsel bozukluk olduğu söylenen açıklamanın devamında ise şu bilgiler verildi; “Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil, nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmin beynin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki organik farklılık ya da bozukluktan kaynaklandığı düşünülmekte. Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor.” Haber Merkezi