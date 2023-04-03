Başkan Eroğlu, Hatay’da bulunan Sağlık-Sen ikram evinde sağlık çalışanları ile bir araya geldiklerini söyledi.

Eroğlu yaptığı açıklamada; “Böyle bir organizasyonun parçası olduğumuz için toplumun her kesiminin derdi ile dertlenen bir teşkilatın üyesi, neferi olduğumuz için gurur duyduk. İyi ki Sağlık-Sen'liyiz. Allah böyle acıları ne ülkemize ne de insanımıza yaşatmasın. Belki konuşacak söylenecek çok söz vardır ama şuan vakit çalışma vaktidir. İnsanlarımızın ve ülkemizin yaralarını sarmak adına çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Bu yol üzerine depremden etkilenen ildeki sağlık çalışanlarımızı da ziyaret etme fırsatını bulduk. Hem depremi yaşamış hem de gönüllü olarak oradaki insanlara merhem olmaya çalışan fedakâr çalışanlarımızı gördük. Bu zor zamanlarda ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olsak da bu uzun soluklu bir süreç belki 1 belki 2 yılda oradaki insanlarımızın, çalışanlarımızın düzenlerini kurmalarına el birliğiyle devam edeceğiz” diye konuştu. Haber Merkezi