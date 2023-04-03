Toplanan gıda kolilerini Hatay’ın Defne ilçesine götürerek, kenar mahallelerde bulunan ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzede ailelere dağıtan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu yetkilileri; gördükleri manzara karşısında oldukça duygulandılar. Deprem bölgesine giden Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın Genel Başkan Yardımcısı Ümit Kıyıcı, Genel Sekreter Ekrem Ay, Basın Yayın Sorumlusu Mustafa Eranıl ve yönetim kurulu üyesi Erdal Selvi; gıda kolileri başta olmak üzere çeşitli yardımların dağıtım yaparak çocuklara ise çikolata dağıttılar.

“ÇOK ACI HAYATLAR VAR”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Biz kurulduğumuz günden itibaren her ramazan ayında çeşitli yardım faaliyetlerimiz olmuştur. Bu sene böyle bir karar verdik. Deprem bölgesine gittik. İnanın, çok acı hayatlarla karşılaştık. İnsanlar; bildiğimizden daha zor şartlarda yaşıyorlar. Her imkânı olan insanın o bölgelere giderek; insanların yaşadıkları çileye ortak olması gerekir. Federasyon yönetiminde ki ekip arkadaşlarımızla gittik; burada ki acı hayatlara şahit olduk. Durum bildiğimizden zor ve acı” dedi.

“FIRSAT BULDUKÇA GİDECEĞİM”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, fırsat buldukça bu bölgelerde ki insanların hayatına dokunmak amacıyla gideceğini belirtti. Akalın, ‘ülkemiz deprem bölgesinde bulunmaktadır. Bu gün onun başına gelen; yarın bizim başımıza da gelebilir. O yüzden, insanlık vazifesi olarak görmek gerekir ve bu kardeşlerimizin derdine derman olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu gün ülkemiz insanları, siyasete kilitlenmiş durumdadır; bence siyasete değil; depreme ve deprem bölgesinde ki insanlara kilitlenmesi gerekir” dedi. Haber Merkezi