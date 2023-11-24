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Yozgat Bozok Üniversitesinin de paydaşı olduğu ve 25-26 Aralık 2023 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşecek olan fuar başvuruları için öğrencilerin önce Yetenek Kapısı'na üye olmaları gerekecek.

Sonrasında ekte göndermiş olduğumuz katılım beyan formlarını ıslak imzalı olacak şekilde tarafımıza ilçelerde her birim için kendi öğrencilerinin evrakları toparlandıktan sonra üniversite tarafından evraklar teslim alınacak ulaştırmaları gerekecek.

Öğrencilerin Bozok Üniversitesi imkânlarından faydalanarak gidebilmeleri için son tarih 15 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde kurulup Üniversitemiz Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından yönetilen Yetenek Kapısı platformuna kayıt olmanız sizlerin kariyer gelişimi açısından oldukça önemlidir. Üniversitemizin değerli öğrencilerinin kariyer hayatına bir adım önde başlamalarını sağlayacak her türlü faaliyeti Kariyer ve Mezun Merkezi olarak desteklemekteyiz. Bu açıdan Yetenek Kapısı platformuna üye olmanız sizler için önemli bir başlangıç sağlayacaktır. Yetenek Kapısı sadece üniversite öğrencisi ve mezunu olan genç yeteneklere açık bir platformdur. Kamu ve özel sektörden pek çok işverenin staj ve iş ilanlarından haberdar olup başvuru yapabilir, kariyer etkinliklerini takip edebilirsiniz. Mezuniyet sonrasında da kariyer gelişiminizle ilgili Kariyer Merkezindeki profesyonel danışmanlardan randevu alarak çevrim içi ya da yüz yüze görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca paydaş üniversiteler iş birliği ile bölgenizde düzenlenen Kariyer Fuarlarına ve etkinliklerine katılabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.