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Çınarer, “53 yıl önce Ülkücü olduğu için komünistler tarafında kaçırılıp üç gün işkenceye tabi tutulan, kızıl katillerin işgali altındaki Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda, ciğerlerine bisiklet pompasıyla hunharca hava basılıp akciğerleri patlatılan ve okulun üçüncü katından atılarak 23 Kasım 1970 günü şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu’yu rahmetle yad ediyoruz” dedi

Çınarer, “Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun, o muhteşem "Önkuzu" şiirini yazan destan şairimiz Niyazı Yıldırım Gençosmanoğlu'nun, dün şehadetinin yıl dönümü olan hemşehrimiz ülkücü şehit Necip Altınok’u ve cümle şehitlerimizin ve Ahiret Yurdu'na göçen gönüldaşlarımızın ruhları şad olsun” diye konuştu.

ÖNKUZU

"Önkuzu hey!.. Önkuzu!...

Önde gider Önkuzu...

Anası 'Dursun' demiş...

Durmaz... gider Önkuzu...

Kuzu yürür... kuzu yürür...

Önde Önkuzu yürür...

Kuzular meledikçe

Gönlüme sızı yürür!..

Önkuzu hey!.. Önkuzu!..

Önde gider Önkuzu...

Bu bayrak düşmez yere

Ölmedikçe son kuzu!..

Dursun adı... Dursun adı...

O gitti, dursun adı.

Dillerde türkü olsun,

Yürekte vursun adı!..

Kuzular koç olacak,

Toy, düğün, göç... olacak

Bu yıl ki kuzuların

Adları 'öç' olacak!...

ERTUĞRUL DURSUN ÖNKUZU KİMDİR?

Ertuğrul Dursun Önkuzu 1948 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim görürken karşıt görüşlü öğrenciler tarafından 23 Kasım 1970 tarihinde ciğerlerine pompayla hava basılarak vahşi bir şekilde öldürüldü. Cenazesi doğduğu yer olan Zile'de toprağa verildi. Ülkücü bir genç olan Önkuzu adına birçok şiir ve türkü yazıldı. Yazar Emine Işınsu, "Sancı" adlı romanıyla Dursun Önkuzu'nun hayatını anlattı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Önkuzu" isimli şiirini besteleyerek şarkı yaptı. 12 Eylül Askeri Darbesi'ni anlatan Lütfü Şehsuvaroğlu'nun kafes adlı kitabından derlenen Kafes filminde Dursun Önkuzu'nun canlandırıldığı sahneler mevcuttur.