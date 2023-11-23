Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023-2024 eğitim öğretim yılında, 2 Ekim 2023 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bilim Söyleşileri kapsamında, Yozgat Bozok Üniversitesinden 18 akademisyen, bilimin ve teknolojinin heyecan verici dünyasını öğrencilerle paylaşmak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle buluşuyor.

Bilim Söyleşileri kapsamında; “Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Çakmak, “Giyilebilir Teknolojiler”, Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Filiz Akar, “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele”, Spor Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, “Sağlıklı Yaşam ve Spor“, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel, “Çevre ve Çevreyi Koruma” , Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Durgun Duran, “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik”, Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Çavuş, “Bilim Tarihi ve Felsefesi”, Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, “Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri”, Tıp Fakültesi’nden Muhammet Fevzi Polat, “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele”, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Şenay Aras Doğan, “Aile İçi İletişim”, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Canan Demirci,” Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci”, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden “ Dr. Öğretim Üyesi, Gökalp Çınarer, “Yapay Zeka”, Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata,” Bilim İletişimi”, Sağlık Bilimleri Fak Fakültesi’ndeni Dr. Öğretim Üyesi Sevim Çimke, “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele”, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Dilek Sevim Gürkan, “Sağlıklı Beslenme”, Şefaatli Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cevat Temizkan, “Genetik ve Biyoteknoloji” , Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nden Doç. Dr. Nesrin Şahbaz Karaduman, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Şahin, “Yapay Zeka”, Veteriner Fakültesi’nden, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Sevinç Temizkan, “Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele”, konularında sunum yaparak TÜBİTAK Bilim Söyleşilerine destek verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK bilim söyleşileri ile toplum ile bilim dünyası arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek bilime yolculuğu teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından başlatılan “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri 2023” projesinde Bozok Üniversitesinden 18 akademisyenin yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri 2023” projesi ile alanında uzman bilim insanlarının öğrencilerle buluşturulması sağlanarak, toplumdaki bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmak hedeflenmektedir. Bu söyleşilerle Yozgat il genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerle akademisyenlerimiz buluşarak öğrencilerimizin farklı konularda bilgilendirilerek daha bilinçli hale gelmelerin sağlanacak. Üniversitemizin toplumsal katkı misyonunun önemli bir evresi olan Bilim Söyleşilerinde yer alan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.