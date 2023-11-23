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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki bir gelin, kayınvalidesiyle kahvaltı sırasında çıkan bir tartışma sonucunda trajik bir olaya imza attı. Merve D. adlı genç kadın, Basri Mahallesi Akan Sokak'taki evde 70 yaşındaki kayınvalidesi Kezban D. ile arasındaki anlaşmazlık sonucunda kontrolünü kaybetti.

Kahvaltı esnasında başlayan tartışma hızla şiddetlenirken, Merve D. kayınvalidesi Kezban D.'nin boğazını keserek vahşice öldürdü. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, jandarma gözetiminde eve girdiklerinde Kezban D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerin ardından şüpheli Merve D.'yi gözaltına aldı. İki çocuk annesi olduğu belirlenen genç kadının, son bir yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evi paylaştığı, ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayın detaylı bir şekilde soruşturulması için çalışmalara başlarken, toplumda derin üzüntü yaratan bu trajik olayın ardındaki nedenler daha fazla aydınlatılmaya çalışılacak.