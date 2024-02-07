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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, “Belediye Başkanlığımız döneminde Yozgat turizm şehri olacak” dedi.

Çamlık Milli Parkı için hazırladıkları projeyi anlatan Açıkel, Yozgat’ın gözbebeği olan Çamlık Milli Parkının hem doğa hem de spor turizminin merkezi olacağını söyledi.

Çamlığın cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Açıkel şunları söyledi: “Allah’ın izni Yozgatlı vatandaşların destekleriyle Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde Yozgat bir turizm şehri olacak. Yozgat’ımızın gözbebeği Çamlığımız hem doğa, hem de spor turizminin merkezi haline gelecek. Oluşturacağımız yeni kamp alanları ve spor tesisleri ile Çamlık artık bir cazibe merkezi olacak. Çünkü Çamlığa değer Yozgat’a değer.”