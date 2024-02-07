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Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıları heyecanlandırırken uzmanlar da piyasayı değerlendiriyor. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yaşanan gerileme, alım fırsatlarını gözler önüne serdi.

Yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın fiyatları, ABD verisi sonrasında dalgalandı. Gram altın fiyatı 2000 TL'nin altına sarkarken, ons altın fiyatı 2040 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 2056 dolar seviyelerinde olan ons altın, veri sonrası 2028 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu gerileme, alım fırsatı olarak değerlendirildi ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Fed sonrası bu yükselişler kaldığı yerden yoluna devam edecek" diyerek kritik seviyeleri belirledi.

ABD verisinin açıklanmasının ardından dolar uluslararası piyasalarda güçlendi ve dolayısıyla ons altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu durumu alım fırsatı olarak değerlendirerek yatırımcıları cesaretlendirdi.

Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında tekrar yükseliş beklendiğini belirtti. Özellikle, ons altında yaşanan geri çekilmelerin gram altın tarafında hissedilmeyeceğini ifade etti ve doların gram altını tutmaya devam ettiğini vurguladı.

Altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği konusunda da Memiş'ten önemli değerlendirmeler geldi. Gram altın için öngörülen fiyatlar, yatırımcılar için bir rehber niteliği taşıyor. Bu çerçevede, uzmanların altın piyasasına ilişkin öngörüleri yakından takip ediliyor ve yatırımcılar stratejilerini buna göre belirliyorlar.

Yozgat’ta da değişecek fiyatlar yatırımcılar için yeni fırsat sunacak.