Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Ocak ayı enflasyon verileri, bu artışın boyutlarını gözler önüne serdi. Özellikle sakatat fiyatlarındaki yıllık yüzde 165'lik artış, tüketicilerin dikkatini çeken bir nokta olarak öne çıkıyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan et, son yıllarda hızla yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Geleneksel yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan et, artan maliyetler ve arz-talep dengesindeki bozulmalar nedeniyle tüketiciler için giderek erişilemez hale geliyor. TÜİK'in verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 64,86'ya yükselerek 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu enflasyonun belirgin kalemlerinden biri de et fiyatları oldu.

Dana eti fiyatlarında yaşanan yıllık yüzde 109,72'lik artış ve kuzu etindeki yüzde 129,41'lik artış, gıda enflasyonunun ötesine geçerek tüketicileri endişelendiriyor. Marketlerde ve kasaplarda kuzu eti 400 TL ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, dana eti ise 350 TL ile 650 TL arasında alıcı buluyor. Ancak en dikkat çekici nokta, sakatat fiyatlarının etten daha hızlı bir şekilde artması oldu. Sakatatın yıllık fiyat artışı yüzde 165'e ulaşarak, tüketicilerin tepkisine neden oluyor.

Yozgat dahil 81 ilde yaşanan et ve sakatat fiyatlarındaki bu artışlar, tüketicilerin günlük yaşamlarını etkileyen önemli bir konu haline gelmiştir. Tüketicilerin bu yükselen fiyatlar karşısında yaşadığı zorluklar, ekonomik istikrar ve gıda güvenliği konularında daha geniş çaplı tartışmaları beraberinde getiriyor. Bu durumun yakın gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ve tüketicilere nasıl yansıyacağı, dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur.