MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, kente ve vatandaşlara yönelik projelerini hızla tanıtmaya devam ediyor.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, şehir ve vatandaşlar için hazırladığı projeleri tam gazla açıklamaya devam ediyor.

Aday Ömer Açıkel, potansiyel başkanlık dönemi boyunca gerçekleştireceği adımları detaylı bir şekilde paylaşıyor.

Aday Açıkel, Yozgat Belediye Başkanı seçildiğinde yapacaklarını tek tek duyuruyor.

Açıkel, son olarak Yozgat Belediyesi Eğitim Vakfı projesini anlattı. Seçildiği takdirde Yozgat Belediyesi Eğitim Vakfı’nı kuracağını aktaran Açıkel, bu vakıf ile üniversitede okuyan tüm çocuklara burs imkanı sağlayacaklarını söyledi.

“EĞİTİME DEĞER, YOZGAT’A DEĞER”

Hazırlamış olduğu proje ile eğitime değer verdiğini gösteren Açıkel, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde Yozgat Belediyesi Eğitim Vakfı’nı kuracağız. Yozgat’ımın üniversitede okuyan bütün çocuklarına bu vakıf aracılığı ile düzenli bir şekilde burs sağlamış olacağız. Çünkü eğitime değer, Yozgat’a değer” ifadelerini kullandı.