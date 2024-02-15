Yozgat’ta soğuk havalarda artan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı aktarlardan uyarı geldi. İçerisinde 10 farklı bitkiyi barındıran kış çayını tavsiye eden aktarlar, vatandaşların bu çayı kullanıldığı takdirde kışı hastalıksız geçirebileceği söyledi.

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte hastalıkların arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların ise aktarlara giderek bitkilerden oluşan kış çayına ilgi gösteriyor.

10 farklı bitkiden oluşan kış çayını tavsiye eden aktarlar, içerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde kış hastalıklarından korunabileceğini söylüyor. Yozgatlı aktarlar, kış çayı ile ilgili bilgiler verdi.

Çayın içerisinde bulunan bitkileri sıralayan aktarlar, “Bu çayımızın içerisinde ıhlamur, karanfil, narçiçeği, kuşburnu kurusu, tarçın, zencefil, zerdeçal, havlıcan, adaçayı ve melisa dediğimiz bitkiler var. Kış çayımız bunların karışımıyla elde edilen bir çaydır. Bu çayın özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Biz her zaman vatandaşlarımıza kış geldiğinde değil, sonbahar aylarında bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde kışa hastalıksız şekilde girilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun farkında olan müşteriler aktarlardan gelip alıyor. Kullanarak kışa hastalıksız bir şekilde giriyor. Bunların içerisinde magnezyum, çinko, fosfor gibi değerler var. İnsan sağlığına iyi gelen bu değerler mevcut yapıyı güçlendirdiği için hastalığı önlemiş oluyor” ifadelerine yer verdi.

“HAZIR YERİNE KENDİNİZ YAPTIRIN”

Paket içerisinde satılan atom çaylarının da bağışıklığa iyi gelebildiğini ifade eden aktarlar, “Pakette olan küp şeklindeki atom çayları da bir nebze iyi geliyor ama bizim kendi hazırladıklarımız daha iyi. Bunlar organik, makina, metal bıçak değmemiş oluyor. O yüzden müşterilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Aktarlardan kış çayı da alabilirler veya kendileri de yaptırabilirler. O şekilde tüketebilirler. Hazırlanması ise bir demliğe iki tutam şeklinde suya atılır. Bu kaynamak zorundadır. Ihlamur, tarçın ve narçiçeğinin renk ve aroma vermesi için kaynaması gerekiyor. Kaynatılıp 5 dakika dinlendikten sonra süzülüp içilmesi gerekmektedir” diye konuştu.