Türkiye'nin önde gelen otomobil markalarından Renault, müşterilere özel fırsatlar sunarak dikkat çeken sıfır araç kampanyalarıyla göz dolduruyor.

Renault, Türkiye'deki araç satış liderleri arasında yer alıyor ve fiyat indirimleri otomobil piyasasında önemli bir gündem oluşturuyor.

ARAÇLAR ELDEN ÇIKARILIYOR

Otomobil firmaları, 2023 model yılı sıfır kilometre araçları elden çıkarmak için özel fiyatlarla satış yapıyorlar. Ancak artık firmaların stoklarında pek 2023 model araç kalmadı. Ancak bu araçlara sahip olan firmalar, indirimli fiyatlarla satışlarını gerçekleştiriyorlar. Renault firması da 2023 versiyonlarıyla Renault Taliant'ı indirimli fiyatlarla satışa sundu. Bu fırsatı değerlendirenler, ciddi indirimlerle karşılaşıyorlar.

İŞTE İNDİRİMLER

Firma tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ocak ayında 989.000 TL fiyatla satılan Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç, 864.900 TL’ye satılmaya başlandı. Aynı şekilde, Ocak ayında 1.053.000 TL’ye satılan Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç da 914.900 TL fiyatla satılmaya başlandı. İlk modelde indirim tutarı 124.100 TL iken diğerinde 138.100 TL oldu.

Öte yandan Renault firması, sıfır kilometre Renault Taliant model araç alacak müşterilere kredi desteği sağlayacağını duyurdu. Bu kapsamda, 12 ay vadeli 250.000 TL tutarında kredi, aylık yüzde 3,14 oranında faiz ile kullandırılacak. Müşteriler, bu kredi desteğiyle ödemeleri gereken peşinat tutarını azaltabilecekler. Renault Taliant için açıklanan indirimli fiyatlar, stoklarda bulunan sınırlı sayıda araç için geçerli olacak. Bu araçların satılması halinde indirimli fiyat kampanyası sona erecek ve 2024 model araçlar yeni fiyatlarla satılacak.