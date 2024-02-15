Kayseri, uzun yıllardır devam eden pastırma savaşlarına son verdi ve pastırma markasını Avrupa'da koruma altına almayı başardı. Tokat, Afyonkarahisar, Sivas ve Kastamonu illeri arasında sürüklenen pastırma mücadelesinde Kayseri, önemli bir zafer elde etti.

Tartışmaların hız kesmeden devam ettiği süreçte, Kayseri markası diğer rakiplerini geride bırakarak markalaşma yarışında öne geçti. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, Kayseri'nin ünlü pastırması "pastırma" adıyla Avrupa ülkelerinde koruma altına alındı.

Son olarak, Afyonkarahisar'ın da tartışmalara dahil olduğu süreçte, Kayseri pastırmasının tescil başvurusu Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Bu karar, Kayseri'nin pastırma endüstrisindeki liderliğini pekiştirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.