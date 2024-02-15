Vatandaşlar, seçim sonrası doların yükseleceği beklentisiyle döviz alımına yöneliyorlar. Ancak bazı ekonomistler, durumun tam tersi olabileceğini savunuyorlar.

Dünya çapında tanınan bir kuruluşun eski başekonomisti Robin Brook, son zamanlarda dikkat çeken bir tahminde bulundu. Brook, Türkiye'nin daha önce 21 Aralık 2021'de gerçekleştirdiği gibi doları düşürebileceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından dolar yatırımcıları arasında bir ikilem oluştu.

Goldman Sachs'ın eski ekonomisti Robin Brooks'un iddiasına göre, iktidarın müdahalesiyle dolar değeri bir gecede 9 lira düşebilir ve dolar kuru 21 lira seviyelerine gerileyebilir.

Brooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Lirası için doğru değerin 21 TL civarında olduğunu belirtti. İlerleyen günlerde Türkiye'de döviz kurlarının tamamen serbest bırakılacağını ve bu nedenle paritenin öncelikle yukarı yönlü bir hareketle ardından sert bir düşüş yaşayabileceğini ifade etti. Brooks, Türkiye'de doların 21 TL seviyelerine gerileyebileceğini öne sürdü. Bu hamlenin seçim sonrasında gerçekleşebileceği iddia ediliyor.