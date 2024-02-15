Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazasında 3’ü ağır 19 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören bir yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri-Yozgat karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. (54) yönetimindeki MİS Turizm firmasına ait 05 AFC 103 plakalı yolcu otobüsü dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkarak boş alanda devrildi. Araçta bulunan 19 yolcu yaralandı. 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine taşındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

VALİ ZİYARET ETTİ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Kayseri Yolu Battal Köyü yakınlarında meydana gelen tek taraflı otobüs kazasında yaralanan ve Yozgat’ta ki hastanelere sevk edilen yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, yaralılara acil şifalar dileyerek, yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yozgat - Kayseri Yolu Battal Köyü yakınlarında saat 03.51 sıralarında meydana gelen otobüs kazasında; yaralı olarak hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan bir vatandaşımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, diğer yaralı vatandaşlarımızın tedavileri, Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.