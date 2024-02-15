SGK, emeklilik için gerekli şartları sağlamalarına rağmen emekli aylığı alamayan çalışanlar için önemli bir adım attı. Son durumu göz önünde bulunduran SGK, eksik prim ödemeleri yaşayan bireylere toplu para iadesi yapacak.

İADE ŞARTLARI

SGK, emeklilik için gerekli şartları sağlayan ancak prim ödemelerinde eksiklik yaşayan çalışanlara toplu para iadesi yapacak. İadeler, ödenen prim tutarı üzerinden hesaplanacak ve en yüksek brüt asgari ücretin 7,5 katını geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecek. 2024 yılında brüt asgari ücretin 20 bin 2 TL olduğu göz önünde bulunduruldu.

Toplu para iadesinden yararlanmak isteyenlerin, emeklilik için gerekli şartları sağladıklarını belgelemeleri ve SGK'ya başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahiplerinin hesaplarına toplu ödeme yapılacaktır.

SGK'nın toplu para iadesi müjdesi, emeklilik koşullarını karşılamada zorluk yaşayan çalışanlara önemli bir destek sağlamaktadır. Bu adım, maddi sıkıntılarla mücadele eden çalışanlara rahat nefes aldıracak ve sosyal yardım politikalarının önemini bir kez daha vurgulayacaktır.