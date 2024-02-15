Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Şubat 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.7533 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.7501 liradan, satış fiyatı ise 30.7566 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.23'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.0885 TL'den yapan euro şu anda 33.0762 TL alış ve 33.1008 TL satış fiyatına sahip.