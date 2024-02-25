Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Şefaatli Meslek Yüksek Okul Müdürü İbrahim Kayıcı’yı ziyaret etti.

Şefaatli Meslek Yüksekokulu sınıf ve laboratuvar imkanları ile yerleşke alanı hakkında Öğretim Görevlisi Latif Gökalp tarafından Meslek Yüksel Okulu Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tapu Kadastro programı hakkında Öğretim Görevlisi Adem Kabadayı, Veteriner programı hakkında Öğretim Görevlisi Dr. Tuğrul Atalay, Çağrı Merkezi Hizmetleri programı hakkında Öğretim Görevlisi Tülay Özbek Kabadayı ve Özel Güvenlik ve Koruma Programı hakkında Öğretim Görevlisi Metin Gümüşay tarafından tanıtımlar yapıldı.

Öğrencilerle karşılıklı sohbet edilerek soruları yanıtlanırken üniversitesinin kararlılıkla başarıya giden serüveni ve Yozgat Bozok Üniversitesinin öğrenciler tarafından neden tercih edilmesi gerektiği üzerinde durularak program sonlandırıldı.