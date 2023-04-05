Kent genelinde faaliyet gösteren okulları bir bir ziyaret eden trafik jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimleri veriyor.

Ekiplerin yaptığı eğitimler çerçevesinde son duraklarından bir tanesi ise Sorgun Eymir İlk ve Ortaokulu ile Sarıkaya Karayakup Ortaokulu oldu.

Trafik dedektifleri" ve “İyi dersler şoför amca” projeleri kapsamında öğrencilere ekipler tarafından trafik ışıkları, kurallar, levhalar ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitime katılan öğrenciler hem eğlendiklerini hem de trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyerek, etkinliği düzenleyen ekiplere ile katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Haber Merkezi