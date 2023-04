Türk Ocakları Yozgat Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer Yozgat halkını konferansa davet etti.

Prof. Dr. Hamdi Temel’in Biyografi hakkında da bilgiler ver Başkan Gökalp Çınarer; “Prof. Dr. Hamdi Temel, 1967 yılında (resmi 1966) Sorgun’da doğdu, ilk ve orta öğretimini Sorgun’da tamamladı ve 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Kimya Öğretmenliği, 2017- 2021 tarihleri arasında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Sağlık Yönetiminde ikinci lisans eğitimini, 1990- 1996 yıllarında Fırat üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Anorganik kimya anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora ve 2016- 2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji alanında ikinci doktora çalışmalarını tamamladı. 1989 yılında, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya anabilim dalında Araştırma Görevlisi, 1997 yılında Yrd. Doç. Dr., 2002 yılında doçent ve 2008 yılında da profesörlüğe atandı. 2012 yılında da Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim dalına ve daha sonra 2021 yılında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalına profesör olarak ataması yapıldı. Halen Bozok Üniversitesinde profesör olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Bu zamana kadar 133’i yurt dışı yayını olmak üzere 148 yayını vardır. 109’ü yurt dışı sempozyumu olmak üzere 221 adet sempozyuma katılarak çalışmalarını sunmuştur. Çalışmaları Wep of Science’de 2250 atıf almıştır. H faktörü wep of science verilerine göre 29’dır. Bu zamana kadar 10 yüksek lisans ve 9 tane de doktora öğrencisi yetiştirmiştir ve hala da yüksek lisans ve doktora öğrencileri mevcuttur. 5 Kazakistan’dan 2 de Cezayir’den öğrencilerin ikinci doktora danışmanlığını yapmış ve tezlerini bitirtmiştir. 30 adet farklı bilimsel dergilerde hakemlik görevleri ve 10 dergide de editörlük görevlerini yapmaktadır.

2012- 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurucu Dekanlığı, 2008- 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu koordinatörlüğü ve 2012-2016 Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma merkezi kurucu müdürlüğü, 2008- 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2010-2013 tarihleri arasında ise D.Ü. Engelliler uygulama ve Araştırma merkezi kurucu Müdürlüğü ve 2012- 2021 tarihleri arasında Farmasötik Kimya Anabilim Dalı ve Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevleri yapmıştır.

Halen, Bozok Üniversitesi Lisans üstü Enstitüsü Müdürlüğü, Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.

14’si proje yürütücü olmak üzere 38 projede görev almıştır.

2008 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1. ve 2009 Yılı II. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Alanında 1., 2010 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 2. 2011 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1., 2013 Yılı 4. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ 4) uygulamasında aldığı Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi, Plaket takdimi ve ödül olarak bir ay İngiltere’de dil ve tecrübelerini artırmak amacı ile görevlendirilmiştir, 2015.

26 Haziran 2014 tarihinde Sorgun kaymakamlığının düzenlemiş olduğu “Kınalı Hasan Başarı Ödülü” nü almıştır.

Wep of science verilerine göre 26 H indeksi ile dicle üniversitesinde 1. Sırada, Google scholar verilerine göre ise 2. Sırada bulunmasından dolayı, Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 2 nolu şube yönetim kurulu tarafından plaket ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirilmiştir.

2021 yılında Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen Akademik teşvik kapsamında “Sağlık ve Yaşam Bilimleri Akademik Başarı Birincilik Ödülü” almıştır (14 Haziran 2022 tarihinde Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Merkezi).

Kazakistan Kazak British Teknik üniversitesinde yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, doktora öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında 3 adet Kazakistan’da patent çalışmaları mevcuttur. Amerika’da Maryland Üniversitesi, Virginia Tech Üniversitesi ve National Institute Healty, Avusturya Linz de Johannes Kepler Üniversitesi, İtalya Roma’da Sapienza Üniversitesinde, Estonya Talin Teknoloji Üniversitesi’nde araştırma ziyaretlerinde bulunmuş, Avrupa Birliği Projesi kapsamında 21 gün Avusturya Viyana’da “Çölyak Hastaları için Tıbbi Ekmek Yapımının Öğrenilmesi” projesinde görev almıştır. St Gallen, İsviçre; 03-8 Mart 2012 tarihleri arasında İsviçre’nin St. Gallen şehrinde İsviçre’nin Alman Bölgesindeki eğitim sistemini incelemek, eğitim fakültelerindeki yapıyı araştırmak ve öğretmenlik uygulaması-okul deneyimi derslerinin yapısını incelemek amacıyla bulunmuştur.

6 Mart 2012 tarihinde naylon poşetlerin zararları konusunda padagogische fakultat Tigris- Universitat-PHSG de seminer vermiştir. Dortmund, Almanya; 9-10 Mart 2012 tarihleri arasında Almanya üniversitelerinden, Technische Universitat Dortmund ve Universitat Osnabrück’de araştırma ziyaretlerinde bulunmuştur. Kyoto, Japonya; 19th International Mass Spectrometry Conference September, 15-21 2012 kyoto, Japan. Konferansına katılmış ve 13-22 Ekim 2012 tarihleri arasında Shimadzu şirketi ve Dicle üniversitesi öğretim elemanları ile Mass Spectra çalışmalarına katılmıştır. Lisbon, Portekiz; 22.09.2013- 28.09.2013 tarihleri arasında Portekiz, Associaçao de Amizade Luso-Turca’da “ Erasmus Eğitim Alma Programı” kapsamında bulunmuştur. Tahran, İran; 28 Şubat- 2 Mart 2015 tarihleri arasında İran, IROST ta çalışmaları ile ilgili seminerler vermiştir, ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Cambridge, İngiltere; 01-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında İngiltere Cambridge de dil okulunda konuşma ve dinlemeye yönelik proje kapsamında dil eğitimi almıştır. Cadval, Portekiz; 21-25 Mart 2016 Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Bireylerin Öğrenme Hareketliği Ana Eylemi altında yer alan “ECO Campaign- be the Chance” isimli proje kapsamında bir haftalık katılımcı olarak görev almış ve orada seminerler vermiştir. 01-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Young Entrepreneurs for Social Development” kapsamında Belçika- Brüksel, Avrupa Birliği 2019-1-BE05-KA105-002635 nolu projede eğitmen olarak görev almıştır.

24-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi kongre merkezinde “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası” ve 10-11 mayıs 2011 tarihleri arasında “1. Özel Eğitim Ve Engelsiz Yaşam” 13- 14 Mayıs 2013 tarihinde “Güneydoğu’da özel Gereksinimli Bireylerin Sorunları ve Birimleri Çalıştayı”, ve 6-8 mart 2014 tarihleri arasında “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarlari Çalıştayı” “Sorgun Yöresi Kalkınma Çalıştayı” pmıştır (26 Eylül 2014) sempozyum veya çalıştaylarda Sempozyum veya Çalıştay Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür.

2011 yılında Hayy Kitapevi tarafından “Naylon Aşkı Öldürür” ve LAP LAMBERT tarafından “Polymer and Momoner Ligands of Schiff Bases with Various Application” ve Cağaloğlu yayın evi tarafından “Susuz Aşk Yaşanmaz”, Nobel Tıp Kitapevi tarafından “Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” adlı kitapları basılmıştır.

Dünyada ilk defa pet şişelerin içinde 5 tane farklı kimyasal madde bulması dolayısı ile kamuoyunda adından çok bahsedilmiştir.

Çok sayıda radyo televizyon ve basın yayınlarda naylon poşetlerin kullanımlarının azaltılması ile ilgili görüşleri, yorumları ve canlı programları mevcuttur. Naylon Poşet kirliliğini Türkiye’de gündeme getiren ilk akademisyenlerden olmuş, vergi getirilerek naylon poşet kirliliğinden kurtulabileceğini kamuoyunda çokça dile getirmiştir.

Çeşitli gazetelerde ve internet sayfalarında güncel konuları değerlendiren haftalık köşe yazıları yazmaktadır. TUBİTAK ve akademik projeler nasıl hazırlanır eğitimlerinde eğitmen ve koordinatör olarak birçok görevler almıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi