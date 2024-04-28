İYİ Parti, 5. Olağanüstü Kurultay'ında yeni genel başkanını seçti. Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni lideri oldu. Dervişoğlu, Gazi Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve aynı zamanda 27. dönem İzmir milletvekili olarak görev yapıyor. İşte, Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da Fatsalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Fatsa'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Ankara, Fatsa ve Samsun'da aldı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'ne başlayan Dervişoğlu, 1980 darbesiyle öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Müsavat Dervişoğlu, siyasi kariyerine 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanı olarak başladı. Daha sonra çeşitli kademelerde ve gençlik organizasyonlarında görev aldı. 1989 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Türkeş'in görevlendirmesiyle İzmir'e giden Dervişoğlu, burada çeşitli görevler üstlendi.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti'de mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapan Dervişoğlu, 2019'dan bu yana İYİ Parti meclis grubu başkanvekili olarak görev yapıyor ve aynı zamanda 27. dönem İzmir milletvekilidir. 27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.

1991 yılından bu yana İzmir'de yaşayan Müsavat Dervişoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır. Ayrıca ticaretle de uğraşmaktadır.