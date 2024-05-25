Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere trafikte yaşam, toplum destekli polislik hakkında bilgi verdi.

Güvenli trafik konularına da değinen Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilerin trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında da uyarılarda bulundu.