AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Milletvekili Şahan, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine önemli katkı sunan şehit aileleriyle gazi ve gazi ailelerinin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyledi.

Şahan yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu, hangi badireleri atlattığımızı, bu toprakları vatan kılarken nasıl bir mücadele verildiğini, bu toprakları vatan kılmak için verilen şehitleri, ne büyük fedakârlıkların yapıldığını bilmek ve hatırlatmak gerekiyor.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği hem şehit ve gazi yakınlarımızı bir dayanışma içinde bir arada tutup, problemleri varsa onların yönetime aktarılmasına vesile oluyorlar hem de vatanımızın, milletimizin geleceğe yürümesine katkı yapıyorlar; gençlerimizin şuurlanmasına katkı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.