Türkiye'de 2028 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi arenada heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Ülkenin tanıdık isimlerinden biri, Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 genel seçimlerinde son kez aday olduğunu belirtmişti. Şimdi ise gözler, 2028'deki seçimlere çevrildi. Henüz seçime dört yıl varken, ilk Cumhurbaşkanı adayı sahneye çıktı.

14 Mayıs 2023'te yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'ndan Sinan Oğan aday olmuştu.

İlk turda seçimi kaybeden ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Oğan, sessizliğini bozdu. Oğan'ın 2028 seçimlerine yönelik yaptığı açıklama dikkat çekti.

Türkiye'nin siyasi sahnesinde tanınan bir isim, Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen duyurdu. Geçmişteki seçimlerde aday olan isimler arasında yer alan ve 2023'teki seçimlerde ikinci tura kalan bir isim olan Sinan Oğan, 2028 için adaylık yolunda ilk adımını attı.

Oğan, 'Türk sağını birleştiren aday' mesajı verdi.

Oğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek Türkiye'sinde 2028'de inşallah sağı birleştiren ve sağın ortak adayı olacak bir çalışmayı başlatmış durumdayız. Ve inşallah gelecek Türkiye'sini Türk sağını birleştiren bir lider olarak bir araya getiren ve Türkiye'yi gelecek 10 yılda yönetecek bir isim olma hedefimiz var."