“Karmaşık görünen pek çok şeyin basit bir başlangıcı vardır her zaman.

Resim yavaş yavaş, önce bir çizgiyle başlayıp çıkar ortaya.

Senfoni, ilk nota yazıldıktan sonra; her buluş bir hayalden sonra…

Neyse ki pek çok şey, sadece bir arzuyla başlar.

Bir sır, hiçbir şey anlatmamayı seçtiğimizde başlar…

Bir dostluksa, her şeyi anlatmak istediğimizde.

Her şeyin bir sonu olduğunu anlamanın tek yolu vardır: Başlamak…”

diye cevap veriyor “Nasıl Başlar?” sorusuna Silvana Tavano yazdığı çocuk kitabında.

Yeni bir yıl daha başladı. Ertelediğimiz bütün hayalleri gerçekleştirebilmek için bir başlangıç fırsatı daha doğdu.

Başlamak, söylerken kolay; eyleme dönüştürürken oldukça zordur. Büyük cesaret ister bir kere. “Ya yapamazsak rezil oluruz!” diye söylenip duran iç sesimizi ikna etmemiz gerekir. Hayal kırıklığını göze almamız gerekir. Başarısız olma ihtimalimizle yüzleşmemiz gerekir. Kısacası başlamak içsel bir güç ister. Bir yandan da hal böyle zorlu diye başlamaktan kaçınırsak “yaşamamış” oluruz. Kendimize “kendimiz” olma fırsatını hiç tanımamış oluruz. Ortaya koyamadığımız potansiyel içten içe bizi kemirip durur.

Basittir ama sıkça hatırlamakta fayda vardır: Başlayıp da yapamadığımız olacaktır. Fakat başlamadığımız hiçbir şeyi yapamayız.

Başlarken…

Başlangıçlar çoğu zaman bizi korkutur.

Çünkü her başlangıç bir bilinmeze yolculuktur.

Başlamak için değişim gerekir.

Başlamak için hareket gerekir.

Başlamak için konfor alanımızdan çıkmamız gerekir.

Bu çıkış bizi tedirgin etse de istenilene ulaşmanın tek yoludur.

“İyi bir başlangıç, işin yarısının bitmesi demektir.” diyor Aristoteles.

Tam da bu yüzden hadi başlayalım!

Küçük bir öneri: Gözünüzde büyüttüğünüz için hedefleyip başlayamadığınız şeyleri daha küçük hedeflere dönüştürmek işe yarayabilir. Bir yıllık hedefler belirlemek yerine aylık, haftalık, günlük hedefler belirleyin. Yani büyük hedefinizi parçalara bölün, planlayın ve takvime yayın. Zaten başlanan bir işin başarıyla tamamlandığını görüyorsanız bilin ki çok yüksek ihtimalle orada plan-program vardır.

Ben size başarı dolu bir yıl diliyorum demeyeceğim. Ben size cesaret dolu küçük başlangıçlarla geçecek bir yıl diliyorum.

Ben size hayalleriniz için eylem adımlarında bulunabildiğiniz bir 2024 diliyorum.

Mutlu yıllar, mutlu başlangıçlar…