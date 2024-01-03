Hiç aklım almıyor senin nazına

Ne oldu da benden kenar durursun

Söz dinle de uy aşığın sözüne

Türlü engellere kanar durursun

Gönlün alsam cevap vermez susarsın

Ben sevmek istesem hemen küsersin

Kaşlarını çatıp surat asarsın

Neden beni böyle dener durursun

İncitme gönlünü seni sevenin

Kanlı düşman mıyız olmasın kinin

Bir anın neşeli gitmiyor senin

İkrarı sözünden döner durursun

Gitmiyorsun hayalimden düşümden

Elim kolum tutmaz ettin işimden

Aklımı fikrimi aldın başımdan

Şimdi deli diye kınar durursun

Geldiğime pişman ettin dünyaya

Sen Âşık İdris’i bıraktın yaya

Dilerim düşersin kara sevdaya

İnşallah ben gibi yanar durursun