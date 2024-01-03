Hiç aklım almıyor senin nazına
Ne oldu da benden kenar durursun
Söz dinle de uy aşığın sözüne
Türlü engellere kanar durursun
Gönlün alsam cevap vermez susarsın
Ben sevmek istesem hemen küsersin
Kaşlarını çatıp surat asarsın
Neden beni böyle dener durursun
İncitme gönlünü seni sevenin
Kanlı düşman mıyız olmasın kinin
Bir anın neşeli gitmiyor senin
İkrarı sözünden döner durursun
Gitmiyorsun hayalimden düşümden
Elim kolum tutmaz ettin işimden
Aklımı fikrimi aldın başımdan
Şimdi deli diye kınar durursun
Geldiğime pişman ettin dünyaya
Sen Âşık İdris’i bıraktın yaya
Dilerim düşersin kara sevdaya
İnşallah ben gibi yanar durursun