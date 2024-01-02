Beşiğin başında silah patlıyor

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi

Kekliğin tüneği kaya çatlıyor

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi

Çocuğun yüzünde kurşun beresi

Kan revan içinde sokak deresi

Aklın ermez dersin bura neresi

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi

Denizi ırmağı dağı zehirli

Bülbül figan eder bağı zehirli

Yoğurdu peyniri yağı zehirli

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi

Kalleşler siperde hepsi buruda

Yem ederler seni kuş ile kurda

Bu hayat yaşanmaz kalırsın zorda

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi

Sıradan biriysen selam vermezler

Darda kalsan bile seni görmezler

Dağa çıkarırlar kanat germezler

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi

Bağlarlar beline bomba yaparlar

Uzaktan kumanda eder saparlar

Âşık İdris hak yolundan koparlar

Doğma yavrum doğma dünya kirlendi