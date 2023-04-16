Düzenlen iftar programına Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, birim Amirleri, Hamzalı köy Muhtarı Ayhan Şahin katıldı.

Kaymakam Yusuf Ilıca programda yaptığı açıklamada, “Bu etkinliğin başka köylerde de gerçekleştirileceğini söyleyen Kaymakamımız; "Hem sizlerin hem de bizlerin memnun olduğu bir tablo ortaya çıktı. Ramazan ayı birlik beraberliğin en üst seviyeye çıktığı bereketli bir ay. Bayramı beklemeden kırgınlıkların ortadan kalktığı, fakir fukaranın korunup kollandığı, yardımlaşmanın arttığı bir ay. İnşallah sizler de, bizler de ramazan ayının manevi iklimine uygun hareket ederiz" ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi