Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 19 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada her türlü suç ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği belirtildi. Haber Merkezi