1980'li yıllarda zorlu doğa şartları ve hastalıklar nedeniyle Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçeye yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgız Türkü 40 aile, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup, el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

Elektriğin, televizyon ve telefonun bulunmadığı otağda konaklama hizmeti vererek turizme katkı sağlamayı da hedefleyen Kırgız Türkleri, belediyenin verdiği destekle kurdukları ‘Kırgız Kültür Çarşı’nda da halı dokuma geleneğini yaşatıyor. Kırgızlar, besi hayvanlarının arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikler ile oynadıkları ‘aşık oyunu’ geleneğini de hala yaşatıyor. Yenifakılı ilçesindeki Kırgız Türkleri bir yandan üretim yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırken, bir yandan da geleneklerini yaşatmak için uğraş veriyor.

“TÜRKİYE’YE TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde Kırgız Türkleri olarak 40 ailenin yaşadığını söyleyen Yenifakılı Kırgızlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur, “40 aile, yaklaşık 200 kişiyiz. Burada kendi kültür ve geleneklerimizi sürdürmekteyiz. Kültürümüzü, otağımızı, yaşamımızı tüm Türkiye’ye tanıtmaya çalışıyoruz. Otağ çadırımızda aksakallılarımızla oturarak istişare konularını burada çözüyoruz. Aynı zamanda halı tezgahı kurduk, burada 13 kişiye gelir kapısı oluştu ve yöresel halı dokuma işlemi devam etmektedir. At çiftliğimizi kurduk, ata binme ve okçuluk işlerini devam ettirmekteyiz. Hayvancılığı da burada sürdürüyoruz” dedi.

“HÜZNÜMÜZÜ VE MUTLULUĞUMUZU OTAĞDA YAŞARIZ”

Hacer Atakan da, “Burada geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Kıyafetlerimiz, yemek kültürümüzü aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu otağda da mutlu ve hüzünlü günümüzde aksakallılar, gençler, çocuk ve yaşlı demeden hep beraber toplanırız. Burada hep beraber oluruz. Gelmek isteyen herkesi bekleriz” şeklinde konuştu.

“OTAĞ KÜLTÜRÜNÜ BURADA YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Yenifakılı ilçesine 5 yıl önce geldiklerini söyleyen Recep Bibi Timur, “Pamir Yaylası'ndan Van Erciş’e geldik. 40 sene oldu, geleneğimizi, göreneğimizi özümüzü çok şükür bırakmadık. Yenifakılı’ya geleli de 5 yıl oldu. Burada da kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Pamir Yaylası'nda otağda kalıyorduk. Otağ kültürünü burada da devam ettirmek istiyoruz. Kültürümüzü kaybetmek istemiyoruz. Bizden sonra da gençlerimizin kültürümüzü devam ettirmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HALI DOKUYARAK AİLEME KATKI SUNUYORUM”

Türk motiflerini işleyerek halı dokuduğunu belirten Nüsha Bildirici, “Kırgız Türkleriyiz. Yenifakılı'da yaşıyoruz. Buraya geleli 6 sene oldu. Halı dokuyarak ailemize katkıda bulunuyoruz. Burada geleneklerimizi yaşatıyoruz. Kırgız otağımız var. Halı dokuma atölyemiz var. Burada halı motiflerini ilmek ilmek dokuyoruz” dedi.