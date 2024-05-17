Trafik polisleri, yollarda daha güvenli bir trafik akışı sağlamak için denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesiliyor. Ancak bazı durumlarda haksız yere cezalar da kesiliyor.

Yolda hız sınırı levhası bulunmadığı halde hız sınırı ihlali nedeniyle ceza kesildiyse, bu cezayı iptal ettirmeniz mümkü. Radar veya hız sınırı olduğunu gösteren herhangi bir levha yoksa, hız sınırı ihlali nedeniyle ceza kesilemez. Bu tip durumlarda, "gizli radar" uygulaması olarak bilinen bu cezaları iptal ettirebiliyorsunuz.

HANGİ DURUMLARDA CEZA İPTAL EDİLİR?

Acil bir durum nedeniyle hız sınırını aşmanız ve ceza yazılması halinde de bu ceza iptal edilebilir. Acil bir durumunuz olması halinde, geçiş üstünlüğünüz olduğu kabul edilir. Örneğin, acil hasta taşıyan bir araçtaysanız, trafik cezaları iptal edilebilir.

CEZA NASIL İPTAL OLUR?

Trafik cezası gelmesi halinde, bir dilekçe yazarak olayı anlatıp adliyelerde bulunan sulh ceza hakimliğine başvuru süreci gerçekleştirebilir. Dilekçede ödediğiniz ceza miktarının iadesi için itirazda bulunabilir.