Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Fiyat Ve Etiket Denetimi3

Denetimlerin amacının, vatandaşların daha sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak ve fahiş fiyat artışlarından korumak olduğu söylendi. Denetimlerde fiyat, etiket ve ürünlerin son kullanma tarihi kontrol edildi. 

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Fiyat Ve Etiket Denetimi1

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, fahiş fiyat, stokçuluk, üretim yeri bilgisi, ürün satış fiyatı, ürün özelliği, marka bilgisi kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız olarak sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir