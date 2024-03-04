MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, Çapanoğlu Mahallesi ve Şeyh Osman Mahallesinde hizmet verecek Meydan Park Alışveriş Merkezi ve Belediye Ek Hizmet Binası Projesini açıkladı.

Düzenlediği mahalle toplantılarında projelerini vatandaşlara anlatan Açıkel, hazırladıkları projeler ile seçimi kazanmaları halinde Yozgat’a değer katacaklarını ifade etti.

Açıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hem Çapanoğlu Mahallemize hem de Şeyh Osman Mahallemize hizmet verecek Meydan Park Alışveriş Merkezi ve Belediye Ek Hizmet Binası Projemiz hazır. Bu projemiz ile birlikte mahalle sakinlerimiz belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilecek ayrıca aileleri ile birlikte vakit geçirecek bir sosyal tesise kavuşacak. İçinde park alanları, cafeler ve alışveriş yapacakları dükkanları ile Çapanoğlu ve Şeyh Osman mahalleleri sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam alanı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.