Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele çalışmalarında farkındalığın artırılması ile erken yaşta ve zorla evliliğin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyleyen Sosyolog Merve Er, “Erken Yaşta Evlilik; Taraflardan en az biri 18 yaşından küçük iki kişinin bir evlilik sözleşmesiyle birleşmesi anlamına gelmektedir. Erken yaşta evlilikler kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre daha sıklıkla erken yaşta evlendirilmektedir. Zorla Evlilik; Taraflardan en az birinin evlilik birliğinin gerçekleşmesine, sürdürülmesine ve sonlandırılmasına ilişkin rızasının, tam ve özgür iradesinin olmadığı; baskı, tehdit ve şiddet ile gerçekleşen evliliklerdir. 18 yaşından küçük evlilikler de zorla evlilik kapsamına girmektedir. Erken yaşta evlenen veya evlendirilen kız çocuğunu eğitim olanaklarından yeterince faydalanamamakta ve evlendiğinde ekonomik özgürlükten yoksun, eğitimsiz bireyler olarak kalmakta bu durum onları daha da yoksullaşmaktadır. Erken evlilik, kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek. Araştırmalarda adölesan gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranları daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta önce 7,7 büyüklüğünde ardından aynı gün 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmiş, deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşların bir kısmının yaşam koşulları değişmiş, bir kısmı ise farklı illerde yaşamlarını devam ettirmeye başlamıştır. Ulusal ve uluslararası çalışmalar doğal afetlerin sonuçlarının dezavantajlı onumda olan bireylerin hayatlarını daha olumsuz etkileyebileyeceğini belirtmektedir. Bu çalışmalar kriz durumlarının cinsiyet eşitsizliğini derinleştirebildiğini, kadınların ve kız çocuklarının dezavantajlı konumlarını artırabildiğini ifade etmektedir. Bu risklerden biri de erken yaşta ve zorla evliliklerdir. Ekonomik yoksulluk, eğitim ortamından uzak kalma gibi nedenlerin ve deprem felaketinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde deprem bölgelerinde ve başka illere yerleşmiş de olsa depremden etkilenen vatandaşlarımız arasında erken yaşta ve zorla evlilik sayılarının artma olasılığı değerlendirilmiş olup ilimizde bu kapsamda depremzede ailelerimize hane ziyareti yapılarak, kamu kurum ve kuruluş misafirhanelerinde kalan depremzedelere yönelik olarak çeşitli faaliyetlerle konu hakkında farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak amacımız erken yaşta ve zorla evliliğin önüne geçmektir. Bu amaç doğrultusunda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz” İfadelerini kullandı. Haber Merkezi