YOBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp’in uygulamaya geçirdiği ve sunuculuğunu yaptığı "Akademik Bakış" programına konuk olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Kırsaldaki Okullara Dair Yeni Yaklaşımlar" başlığı altında düşüncelerini paylaştı.

YouTube üzerinden yayınlanan programda Yozgat il ve ilçeleri dahil olmak üzere kırsal bölgelerdeki onlarca okulda yaptığı bilim söyleşileri ve proje eğitimi konulu faaliyetleri ile benzeri içerikli ve eğitime destek nitelikli çalışmaları ışığında deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademisyenlerin sahada olması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulundu ve kırsal bölgelerdeki okullarda yapılan etkinliklerin bu bağlamda ne tür faydalarının olacağını izah etti.

Üniversitelerin misyon ve rollerinden, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri kadar topluma hizmet ve yaygınlaştırma yükümlülüğünün öneminden bahsedildi. Bu bağlamda üniversite içerisinde ve dışında yapılması gerekenler tartışıldı.

Köklü geleneği olan “Köy Enstitüleri”nin devamı olan öğretmen lisesi mezunlarının, hangi işi yaparsa yapsın eğitime, öğretmenliğe ve toplumsal konulara duyarlılığının yüksek oluşuna da ifadelerinde yer veren Böyükata, gelişmiş ülkelerde lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde hatta ilkokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerin üniversiteleri bildiğini ve tanıdığını ifadelerine ekledi. Aksinin düşünülemeyeceğini ortaya koyan açıklamalar yaptı.

Ayrıca “Üniversitesi olmayan bir şehre, şehir denemez!” diyen Böyükata, üniversitelerin şehirden kopuk olmaması gerektiğine dönük vurgulayıcı değerlendirmelerde bulundu. Üniversitelerin okullara duyarsız kalamayacağının ve “Köy Okulları” için gönüllü olarak yapılan çalışmaların çok değerli oluşuna değinilerek eğitim konusunun toplumun bütün kesimlerince kabul gören ortak bir mesele olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Özalp tarafından, öğrencilerle yaptığı buluşmalarda tarım toplumu, modern toplum ve bilgi toplumu tanımlamaları üzerinde durduğunun hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata, insanlığın gelişimi için bilgi ve ekonominin birbiriyle ilişkisi çerçevesinde yaşanan değişimlere dair söyledikleri arasında bilgi üretimi, araştırma ve girişimcilik konuları ile eğitimde yaşanan değişimleri de tartıştı.

Sohbet havasında geçen programda kırsal bölgelerde eğitim gören çocuklar için onların mutlaka avantajlı durumda olduklarını veya dezavantajlı olduklarını söylemeye gerek olmadığına da değinilerek, pek çok konuda gereksiz ezberlerin var olduğu belirtildi. Kırsal bölgelerdeki okulların avantajlı yanları fark edilemediğinin anlaşıldığı ve artık günümüzde pek çok yerde aynı imkânların var olduğu dile getirilerek bakış açımızın değiştirilmesi gerektiği örneklerle izah edildi.

Kırsal bölgelerdeki okullar ile geçmiş dönemlerdeki örnek niteliğindeki okulların, özellikle “Köy Enstitüleri”nin bir karşılaştırması yapıldığında o birikimler ışığında bugün çok daha iyisinin yapılabileceği belirtildi ve “Köy Koleji” vurgusu ile neyin amaçlandığı anlatıldı.

Kırkambar bir içerikle süren buluşmada bilimin önemine ve güncel konulara da atıf yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, depremin toplumda bilime bakış açısını düzelteceğini de söyledi.

Eğitime ilişkin farklı konuların halen çok genel bir bakışla ele alındığı günümüzde, böylesi programların daha spesifik konular üzerinden yaygınlaştırılmasının yerinde olacağı görülmekte olup Doç. Dr. Mustafa Özalp tarafından özveriyle hayata geçirilen "Akademik Bakış" programının da bu açıdan bir boşluğu doldurduğu gözlenmektedir. Haber Merkezi