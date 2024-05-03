Yozgat Gençlik Merkezi tarafından “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında Şefaatli ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Merkez Şefaatli’de6

“Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında gençlik çalışanları, Mehmet Akif İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Merkez Şefaatli’de4

Proje kapsamında öğrencilerle yüz boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, şehzadeler oyunu matrak, sihirli labirent oyunu oynandı.

Merkez Şefaatli’de1

Etkinlik sonunda “Genç dönüşüm projesi” kapsamında toplanan kalem setleri öğrencilere verildi.

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Merkez Şefaatli’de

Konu ile ilgili Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında Mehmet Akif İlkokulu’ndayız. Gençlerimizle yüz boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, şehzadeler oyunu matrak, sihirli labirent oynayarak eğlenceli vakit geçirdik. Genç dönüşüm projesi kapsamında toplanan kalem setlerini gençlerimize ulaştırdık” denildi.

Muhabir: Sema Nur Koçaker