Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. MSÜ adayları, tercihlerini gerçekleştirdikten sonra 3-10 Mayıs tarihleri arasında sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Bu süreçte, adayların hangi okullara yerleştirildiğini öğrenmeleri bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçlarının sorgulanması ise oldukça önemli bir adım. Adaylar, Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okullara yerleşip yerleşmediklerini öğrenmek için sonuçları elektronik ortamda sorgulayabilecekler. Ancak, tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil.

3 Mayıs'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından adaylar, tercih işlemlerini 10 Mayıs'a kadar tamamlamışlardı. Ancak, tercih sonuçlarının açıklanma tarihi için resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, sonuçların açıklanması için Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi açıklamasını bekliyorlar.

Sonuçlar açıklandığında, adaylar sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden sorgulayabilecekler. MSÜ tercih sonuçları ile ilgili gelişmeleri takip etmek için adayların bu adresi düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.