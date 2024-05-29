Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, annesini 116 parçaya, anneannesini ise altı parçaya ayıran Rabia Çataklı ile aynı serviste kaldığı ortaya çıktı. Peki, Rabia Çataklı kimdir ve bu korkunç olayın detayları nelerdir? İşte tüm detaylar...

RABİA ÇATAKLI OLAYI NEDİR?

31 yaşındaki Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'ya uyudukları sırada bıçakla saldırarak onları öldürdü. Cinayetlerin ardından Çataklı, cesetleri parçalara ayırdı ve bazı parçaları camdan dışarı attı.

Evden yükselen ezan ve tekbir sesleri nedeniyle tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi ve evde çıplak halde elinde bıçakla bekleyen Rabia Çataklı’yı yakaladı.

Rabia Çataklı, 5 yıl önce Almanya’ya gelin gitmiş ve evli kaldığı süre boyunca hastalandığı dönemlerde saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilmiştir. Kocası ve ailesi tarafından tedavi edilmeye çalışıldığı, ancak bu süreçte zorluk çıkarttığı belirtilmiştir. Çataklı, hastane ve jandarma görevlilerine de zorluk çıkartmış, hatta kendi serçe parmağını ısırarak koparıp yutmuştur.

İFADESİ ŞOK ETTİ

Rabia Çataklı, verdiği ifadede şunları söyledi: “Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum.”

Bu trajik olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Rabia Çataklı'nın geçmişi ve ruh sağlığı hakkında birçok soru işareti doğurdu. Uzmanlar, bu tür vakaların arkasındaki psikolojik faktörlerin incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu korkunç olayın perde arkası ve Rabia Çataklı’nın geçmişi hakkında daha fazla bilgi geldikçe, sizlerle paylaşacağız. Son gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.