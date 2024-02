AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun ilçesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun Ziraat Odasını, S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifini ve Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette Şahan’a, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin ve parti yönetimi eşlik etti.

İlk olarak Sorgun Ziraat Odasını ve S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret eden Şahan, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan ve personel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu ifade eden Şahan, “Sorgun Ziraat Odası Başkanımız Hacı Tuzlacık, S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımız Kürşat Arslan ve değerli yönetim kurulu üyelerimizi ve personelimizi, AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayımız Murat Gürbüz, ilçe teşkilatımız ve İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Enes Şahin ve ilçe gençlik kolları teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek odamızın çalışmaları hakkında sohbet ettik. Toprağın bereketini üretime dönüştüren, tarımsal üretimin her aşamasında gece gündüz demeden fedakârca emek harcayan sofralarımızı dolduran bereketin kaynağı, emekleriyle tarımın gücünü ve değerini her geçen gün daha da artıran çiftçilerimizin her zaman yanındayız. ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ diyerek geldiğimiz görevde çiftçi dostu projelerle üretimi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ESNAF VE SANATKARIMIZ DAİMA BU TOPRAKLARIN HARCI”

Sorgun Ziraat Odasını ve S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi ziyaretinin ardından Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifiniz ziyaret eden Şahan, Başkan Yasin Yılmaz ve çalışanlar ile sohbet ederek bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şahan, “Esnaf ve sanatkârların ekonomik ve toplumsal hayat açısından taşıdığı önemin bilincinde olarak bütün imkânlarla kendilerinin yanında olmayı her zaman öncelikleri arasında gördük. Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur, yönetimler değişmiştir ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız daima bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnaflarımız her zaman birbirine elini uzatır. Bizi herkesten daha güçlü yapan, farklı kılan, zorluklar karşısında dayanıklı hale getiren işte bu vasfımızdır, işte bu erdemimizdir. Bizi biz yapan değerleri ve onun üzerinde yükselttiğimiz istiklalimizi ve istikbalimizi yaşatmamız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler, işinizin başına her geçtiğinizde dükkanınızın, atölyenizin, aracınızın kapısını her açtığınızda aynı zamanda bu sorumluluğu da üstlenmiş oluyorsunuz. Sizler evinizin nafakasını çıkartacak, tezgahınızın dönmesini sağlayacak kazancı elde ederken aynı zamanda kendinizle birlikte çevrenizdeki herkesi gözetip kollamanın vebalini de üstlenmiş oluyorsunuz. Hayatımızın bir döneminde biz de esnaflık yaptığımız için bu vasıfları sadece gözleyerek, sadece okuyarak, duyarak değil bizzat yaşayarak, hıfzederek, tatbik ederek öğrendik. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.