Şahan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ziyaretinin ardından Sorgun Hızlı Tren Garının mart ayında açılacağını duyurdu.

Her fırsatta Yozgatların taleplerini dile getiren Milletvekili Şahan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ziyaret gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulundu.

“MART AYINDA AÇILACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret eden Şahan, Sorgun Hızlı Tren Garı müjdesini verdi.

Sorgun Hızlı Tren Garının mart ayında açılacağını belirten Şahan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaretimizde Yozgat’ımızın ulaşım, haberleşme ve altyapı ile ilgili taleplerini ilettik. Sorgun Hızlı Tren Garı mart ayında Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanımıza yakın ilgileri ve samimiyetleri için teşekkür ediyor, ülkemizde ulaştırma yüzyılı ile ilgili sürdürülen çalışmalarda muvaffakiyetler diliyorum. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

“TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretinin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Şahan, “Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaretimizde Yozgat’ımızı sağlık alanında bölgenin yıldızı yapmak için hemşehrilerimizin istek ve taleplerini ilettik. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, ilimize gösterdiği derin sevgi ve alâkadan dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyor, ülkemizde sağlığın yüzyılı ile ilgili sürdürülen çalışmalarda muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.