31 Mart seçimlerine hazırlık adımları hız kazanıyor. Seçmenlerin oy kullanacakları sandıklara erişim, elektronik platformlarda sağlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet üzerinden sandık bilgilerine ulaşmak mümkün hale geldi.

Seçmenler, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacakları sandıkların yerlerini öğrenmek için YSK'nın resmi internet sitesi, e-Devlet portalı, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

YSK'dan yapılan açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin kurulun resmi internet sitesi, çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, seçmen kaydı sorgulama işlemleri için belirtilen resmi kanallar dışında gelen e-posta, çağrı veya mesajlara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Seçmenlerin bilgilerini resmi platformlar üzerinden kontrol etmeleri önemle vurgulandı.