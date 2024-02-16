Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin beklediği ek zam haberi, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Ocak 2024'ten itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. Erdoğan, bu zam düzenlemesiyle en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılmaksızın tüm emeklilerin yıllık maaş artış oranlarının temmuz ayında eşitleneceğini belirtti.

Ankara'daki kulislerde ise 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, emeklilere seyyanen bir zam yapılacak ve bu zam miktarının 4 bin ila 8 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor.

Emekli maaşlarına yapılan bu zam haberi, gelecek seçimlere dair tartışmaları da beraberinde getirirken, milyonlarca emekliyi olumlu şekilde etkileyecek gibi görünüyor.