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Önceki dönem Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte aynı dönemlerde mecliste milletvekilliği yaptıklarını vurgulayan Milletvekili Kayalar, “Kazım Arslan ile hep Yozgat meselesi konuşmuşuzdur” dedi.

Kayalar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Başkanlarımızla birlikte yönetim kurullarımızla birlikte ama hepsinden önemlisi Yozgat'ımızla birlikte daha iyi nasıl olabiliriz konusunda çalışıyoruz. Belediyeler çok önemli. Belediye hizmetleri de mutlaka çok önemli. Burada tecrübe de çok önemli. Mutlaka insanlarımızla bir olarak, insanlarımızla iç içe olarak, eksiklerimiz nedir? Onları tespit ederek o noktasında da çalışmalar yapmak istiyoruz. Kazım Arslan daha önce diyelim milletvekili arkadaşım. Biz aynı dönemlerde mecliste milletvekilliği yaptık. Şunu çok iftiharla ifade etmek istiyorum ki bir tek gün böyle bir şeyimiz olmadı. Hep Yozgat meselesi konuşmuşuzdur. Ve o şekilde de gayet böyle bir samimiyet içerisinde, Yozgat öznesinde birleşerek hizmet etmeye çalıştık. Partilerimiz ayrı olmasına rağmen Kazım Bey benim eskiden mensup olduğum parti döneminde de Yozgat'ta sağlık müdürlüğünü başarıyla yapmıştı. Sonra siyasetle birlikte olduk. Şimdi bugün de Yozgatlı da ifade ediyor. Biz de biliyoruz. Biz kendisiyle de şu anda da çok yakınız. Geçtiğimiz günlerde İl başkanlığıyla ilgili olan yaptığımız devir teslim töreni günü de geldi. Aşağı yukarı biz burada bir buçuk saat kaldık. Yozgat meselelerini konuştuk, değerlendirdik. Onun için kısmetse inşallah hayırlısı neyse o olsun” ifadelerini kullandı.