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Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde Merkez İlçe Başkanlığını yürüten Ali Eraslan görevini Raşit Coşkun’a devretti.

“YOZGAT’TA BİZ İYİ BİR NETİCE ALDIK”

Kayalar yaptığı açıklamada, “İYİ Parti'mizin kuruluşunda görev almış olan ve şu anda da hiçbir zaman resmi görevi olmasa da çalışmaktan vazgeçmemiş olan, her zaman geçtiğimiz seçimlerde de çok büyük gayretleri olan Raşit Bey için de bir nöbet değişimi gerçekleştirmek üzere yeni ilçe Başkanımız Raşit Coşkun olmak üzere bir güzel örnek bir tören yaptık. Bu törenler herkese örnek olması gereken törenler. Çünkü hiçbir sıkıntı olmadan daha güçlenebilmek için, daha iyi Yozgat için çalışabilmek için, partimizi daha fazla güçlendirebilmek için yapılmış olan çalışmalardır. Aileyi biraz daha büyütmek, biraz daha takviye etmek. Bunu sadece buradaki değerli siz arkadaşlarınız değil, partililerimiz değil bütün Yozgat'a da ifade etmek istiyorum. Bundan sonra yavaş yavaş bir bütün teşkilatlarımızdan bir gençleştirmeyi hedefliyoruz. Daha genç arkadaşlarımız, daha aktif olan arkadaşlarımız, olabilecek olan arkadaşlarımız partimizin çalışmalarına, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak birlik ve beraberlik içerisinde devam etmek üzere de bu aile genişlemesini yapacağız. Önümüzde yerel seçim var. Bütün Türkiye genelinde genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Halkımız o dönemde o günkü şartlara göre birkaç karar verdi. O kararı da demokrasinin gereği olarak herkesi saygı göstermesi lazım. Biz de saygı gösteriyoruz. Yozgat’ta biz iyi bir netice aldık. Bizimle birlikte çalışan bütün diğer siyasi partilerin hepsi sayın il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımıza ve bu konuda emek sarf eden o günkü ittifak millet ittifakı temsilcisi olan arkadaşlarımıza da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Bu yeni seçim, biri genel seçimdir. Milletvekilliği seçimiydi” dedi.

“BİZİM AKLIMIZDA VE FİKRİMİZDE OLAN YOZGAT”

Kayalar, "Şimdi genel seçim mahalli seçimler. Mahalli seçimler aslında yerel olarak baktığımız zaman ki Yozgat mesela köyleri çok fazla olan ildir. Bizim şimdi 500’ün üzerinde köyümüz var. Bunların bir kısmı mahalle oldu. Şimdi de 500, 530 civarında olması lazım. Bu köylerimizdeki hizmet bütünlüğü açısından genel meclisleri fevkalade önemlidir. Aynı şekilde belediye meclisleri belediyelerin çalışmalarında çok yönlendirici, çok katkıda bulunan görevlerdir. Dolayısıyla Yozgat'ta İl genel meclisi adaylarımızı çıkararak iyi belediye meclisi adaylarımızı çıkararak biz Yozgat'tan daha güzel bir hizmet yapabilmeyi hedefliyoruz. Bizim aklımızda ve fikrimizde olan Yozgat konusudur. Yozgat'ın hemen hemen bütün köylerini, en ince detayına kadar biliyoruz. Yozgat'ta daha önce de görev yani ben milletvekili olarak görev yaptım. Ama gene bugün de bizim o günkü teşkilatlarımızda çalışan birçok arkadaşımız onlarla da birlikte şimdi karma bir teşkilatımız var. Bu teşkilatlar da ellerinden geldikleri kadar bu çalışmalara devam ediyorlar. Teşkilatımızın Yozgat için düşündükleri ve bu konuda neler yapabileceklerini ifade etmeleri de fevkalade önemlidir. Biz seçimlere 5 ay kadar bir zaman var. Bu konularda da hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Aynı şekilde çok önem verdiğimiz ve inşallah çok da güçleneceğine inandığımız kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın da bu noktada genel merkezin desteği ile yeni projelerle ve bir yeni çalışma programında Yozgat için çalışacaklar. Çalışacaklarına canı gönülden çalışacaklarına da inanıyoruz. İnşallah Yozgatlımızda bu çalışmaları hem yakinen görecek hem de bu çalışmalarla birlikte Yozgat ne düşündü, ne istediği, nelerin yapılmasını beklediği konularında da tespitleri de yapacağız. Bu sene Mayıs ayında genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın seçimi yapıldı. O günkü dönemde yani mayıs ayı bu yıl olmasına rağmen mayıs ayı ile hazirandan başlayarak şu ana kadar geçen süre içerisinde gene aşağı yukarı beş aya yakın bir süre işte bu 5 aylık süre içerisindeki insanlarımızın içinde bulundukları sıkıntılar ayrı değil. Mayıs ayında köylerimizde de biz gidebildiğimiz köylerimizde insanlarımızla görüştüğümüz zaman çiftçimizle görüştüğümüz zaman çok da fazla bir şeyleri yoktu. Yani talepleri vesaire de yoktu. Hatta sıkıntıları da yok gibi gözüküyordu. Ama şimdi bugün üzerinden 5 aylık süre geçtikten sonra baktığımız zaman gerek Yozgat'taki çiftçimizin gerekse Türkiye genelindeki çiftçinin sıkıntıları inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Yani bu Haziran ayında böyle bu kadar büyük sıkıntının olabileceğini hiç kimse ön göremezdi gibi. Ama şu anda hazirandaki yeni buğday ile ilgili hasat sezonunun başlamasıyla sıkıntılar baş gösterdi. Zaten maliyetlerdeki artışlar ortada. Yani mazottaki artış gübredeki artış, yemdeki artış, ilaçlamalardaki artışlar bunların hepsi ortada. Çok yüzde 100’lerin üzerinde artışlar var. Ama bunun dışında bu yeni hasat dönemi Haziran'da başlayan hasat döneminde uygulanmaya çalışılan pota sisteminde çok büyük sıkıntılar ortaya çıktı" dedi.

“ÇİFTÇİ BURADA MUHATAPSIZ KALDI”

Çiftçilerin mağduriyetine değinen Kayalar, "Çiftçimiz bu konuda çok mağdur oldu. Gene aynı şekilde randımanla ilgili çiftçi ağzıyla söylüyorum ben. Yani randımanla ilgili buğdayın kalitesiyle ilgili iklimden kaynaklanan büyük sıkıntılar çıktı. Bunun Toprak Mahsulleri ve Hükümet tarafından bu sıkıntıların giderilmesi gerekirdi. Yani ne demek giderilmesi? Bu şekilde ürünü elde kalan kalma durumunda olan çiftçimizin bu mallarının belki biraz daha düşük bir bedel ama her halükarda devlet tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması gerekiyordu. Bu alınma yapılmadı. Çiftçi burada muhatapsız kaldı. Muhatap bulamadı. Bu alımların yapılması için ve tamamen piyasa şartlarında piyasaya boğuldu. Şimdi ekim sezonu yine başladı. Bu Ekim sezonunda yani güz ekimlerindeki maliyetlerini karşılayabilecek durumda değil. Kaldı ki bu tekrar şubat veya mart ayındaki maliyet neye gelecek? Onu şimdiden kestirmek de mümkün değil. Dolayısıyla çiftçi bu konuda büyük sıkıntı içinde olduğu anda sıkıntısı devam ediyor. Özellikle buğday ve arpada randevuyla ilgili sıkıntıları bu sene görülmemiş boyutlara erişti. Bundan da çiftçimiz çok mağdur oldu. Yani öyle oldu ki randevu gününde alımlarıyla ilgili bir sürü sıkıntılar ortaya çıktı. Getirdiği mallar bir gün iki gün beklemek durumunda kaldı. Bu beklemek kalınca nakliyecilerle ilgili çiftçi arasında problemler çıktı. Yani bizim Yozgat tabiriyle dersek sıkıntı diz boyu olan bir sıkıntı oldu. Şimdi bununla yetmedi. Şu anda devam eden bir pancar dönemi var. Pancar sökümleri başladı. Bu pancar sökümleri de Yozgat'ımızın merkeze mesafesi uzak olan, Kadışehri ilçemizden başlayıp Yerköy'e kadar devam ederseniz buralarda da pancarla ilgili yeni sökümleri bu sezonda başlayan pancarımızla ilgili çok büyük sıkıntılar devam ediyor. Bu sıkıntılar aynı buğdayda olduğu gibi randevu sisteminde sıkıntılar var. Pancar fiyatında inanılmaz bir sıkıntı var. Pancar fiyatı fevkalade düşük bir fiyat olarak üzerine açıklandı. Onda büyük sıkıntılar var. Alımla ilgili çok büyük zorluklar çıkartılıyor. Randevuyla ilgili çok büyük zorluklar çıkarılıyor. Bir de Yozgat'ta Sorgun Şeker Fabrikamıza Konya'dan 100 bin civarı bir alımı bu tarafa aktarılmasından dolayı da bizim çiftçimiz malını verme noktasında, verebilme noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıların da bir olay giderilebileceğini göremiyoruz" şeklinde konuştu.

“HEM FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ HEM ALIMDA SIKINTI VAR”

Kayalar, "Bunların giderilmesi için biz mecliste de Türkiye genelindeki yaptığımız çalışmalarda da Yozgat'ta da, tarladan başlayarak yani pancar alım yerleri, buğday alım yerleri kilolardaki bütün alımlara kadar hepsine gittik. Bunların çözümlerinin yapılabilecek olanlarının tavsiyelerde bulunduk. Fakat her ne hikmetse bu dönemde çiftçiyle ilgili hiçbir şekilde çiftçimizi rahatlatacak, onun zararlarını hiç değilse biraz azaltacak kararlar maalesef alınmadı. Bu bizim bölgelerimizde ve Çukurova'da da aynısı ve değişik ürün çeşitlerinde aynısı. Mesela mandalina şu anda limon bahçelerinin neredeyse birçoğu sökülüyor. Büyük sıkıntı var. Mısır'da aynı büyük sıkıntı var. Hem fiyat düşüklüğü hem alımda sıkıntı var. Ayçiçeği Trakya'da ve Türkiye'nin birçok yerinde sıkıntı var. Enflasyon karşısında insanlar çok büyük zorluklar içerisinde. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener grupta konuşmada da özellikle öğrenciler üzerinde durdu. Öğrencilerin yurt sorunları, Öğrencilerin bursları, öğrencilerin yaşam koşulları, onların ailelerinin hayat şartları bunlar üzerinde duruldu. Öğrencilerden de başlayarak inanılmaz büyük bir sıkıntı var bu sıkıntıların hiçbirisine bugüne kadar bu geçtiğimiz 5 ay içerisinde gerçekten çözüldü, çözülüyor. Bir rahatlama geldi denecek. Yozgat'ta hem de Yozgat dışındaki gittiğimiz yerlerde de Türkiye genelinde de tespit ediyoruz” diye konuştu.