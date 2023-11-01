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İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen kermeste, TDV gönüllülerince hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelir, Gazze'deki Müslümanlara gönderilecek.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kermese Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Müftüsü Ali Gülden, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elde edilen gelirin Gazze’deki Müslümanlara gönderileceği programın açılışında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, “Türk milleti, tarihten bu tarafa mazlumla zalimin kavgasında, batıyla doğunun ayrımında, mazlumun ve masumun yanında, yetimin ekmeğinin bekçisi, garibanın gözünde cesaret ışığı olmaya devam ediyor. Dünyanın her yanında yangınlar kopuyor, canlar yanıyor, yangınlar kopuyor mazlum ocaklarında, canlar yanıyor garibanın, yetimin vatanında yurdunda. Türk milleti dili, dini, cinsi, soyu ne olursa olsun ayrım yapmaksızın yaratanın yarattığının yanında olmaya, yol yürümeye devam ediyor. Elbette kendi coğrafyalarımızda da yangınlar var, elbette kendi coğrafyalarımızda vatanımızda da sıkıntılarımız var ama Türk’ün, Türk milletinin büyüklüğünün bir ifadesi olarak Türk milleti kimi zaman Karabağ’da kimi zaman da Suriye’de. Dönüyorsunuz Afganistan’da, Balkanlar’da coğrafyamızda nerde bir mazlum, masum varsa orda olmaya devam ediyoruz. Bu büyüklüğünün gereğidir, bu Türk milletinin merhametinin gereğidir, bu Türk milletinin dünya üzerdeki Rabbimin ona kıldığı sorumluluğunun gereğidir. Türk milleti Allah’ın buyurduğu şekilde emir olunduğu gibi dosdoğru kendine çizilen yolda yürümeye devam ediyor. İnşallah maziden atiye, geçmişten günümüze, günümüzden mahşere bu kutlu yoldan yürümeye devam edecek. İşte bugün yapılan hazırlıklarda bu yürüyüşün bir gereği bir gerekçesidir. Ben kermesi düzenleyen emeği geçen arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Katkımız küçük olabilir, bazımızın imkanı olmaya bilir, duasını gönderebilir. Ama bu İbrahim’i bir duruşun gereğidir. Türk milleti bunu yapmıştır. Tarihte binlerce kez bu örneği sergilemiştir, bundan sonra da sergilemeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

"YANAN ATEŞE BİR DAMLA SU DÖKELİM"

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Asırlardır ceddimiz zalimlere engel, mazlumlara şemsiye oldu. Bu geçmişte de böyleydi, şimdide böyle, inşallah gelecekte de böyle olacak. Bizde il müftülüğü olarak geçen hafta diyanet işleri başkanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı Cuma namazı sonrası camilerimizin genelinde Yozgat’tan Filistin’de mazlum kardeşlerimize Siyonistlerin ateşleri altında bebek, kadın, çocuk, hastane gibi alanlar denmeden hiçbir şeyin ayrımını yapmadan bombalanan kardeşlerimize destek olmak amacıyla camilerimizde bir yardım kampanyası başlatmıştık. İlimiz genelende o yardım bir buçuk milyon üzerine çıktı. Bugün itibariyle de istedik ki cami cemaatimizin dışındaki kardeşlerimizde oradaki yangına bir miktar katkı sunsunlar. Kimisi duasıyla kimisi maddi imkanlarıyla. Devletimizin zaten her bir kurumu kendi imkanlarıyla bu katkıyı sunuyor. Yozgat’ta da bu katkıyı biraz genişletmek amacıyla kermesimizi açmayı planladık. İnşallah 3 gün sürecek olan kermesimizde oluşacak katkı camilerimizde toplanan o desteklerle beraber devletimizin ilgili hesaplarına Gazze’deki kardeşlerimize merhem olmak üzere yatırılacak. 3 gün boyunca kermesimiz 10.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’mızda devam edecek. Cuma günü itibariyle Bilal Şahin camimizde de bir günlüğüne aynı kermesimizin benzerini de orda açacağız. Toplanan yardımlar inşallah en kısa zamanda ilgili hesaplara aktarılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Elbette bu kermes için ilimizin hayırseverleri büyük katkıda bulundular. Ben hayırseverlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca kermeste emeği geçen personellerimize ve Kur’an Kurslarımızdan destek sağlan hanımefendilere de ayrıca teşekkür ederim. Ben bir kez daha Yozgatlı hemşehrimizin kermesimize buyurmalarını, orada yanan ateşe bir damla su dökmek suretiyle sönmesine katkı sunmalarını bekliyorum.”