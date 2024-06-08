Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedefi ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Başkan Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Meclisteki kapımız, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'i ziyaret ettik. İlçemizle alakalı yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Yoğun meclis temposuna rağmen hemşehrilerinin derdiyle hemhal olan değerli vekilimize teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.”